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نواب في الكونغرس الأميركي يوجهون رسالة للسيسي بشأن المعتقلين

وقع 56 نائبا بالكونغرس الأميركي بعثوا برسالة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يطالبون فيها بالإفراج عن السجناء السياسيين ومن بينهم الصحفي محمود حسين.
20/10/2020
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المسائية

انطلاق ملتقى الحوار السياسي الليبي في تونس (فيديو)

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المصدر : الجزيرة مباشر
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المسائية

انطلاق ملتقى الحوار السياسي الليبي في تونس (فيديو)

16:42

فايزر تكشف نتائج تجاربها على لقاح كورونا

25:15

بايدن يسمي فريق استشاريين للمساعدة في مكافحة كورونا

10:54

تصدر هاشتاغ مستقبل وطن قائمة الأعلى تداولا في مصر

08:00
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