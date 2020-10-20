26:35

من برنامج: المسائية نواب في الكونغرس الأميركي يوجهون رسالة للسيسي بشأن المعتقلين

وقع 56 نائبا بالكونغرس الأميركي بعثوا برسالة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يطالبون فيها بالإفراج عن السجناء السياسيين ومن بينهم الصحفي محمود حسين.

اقرأ المزيد

المصدر : الجزيرة مباشر