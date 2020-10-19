50:10

من برنامج: المسائية مصر: حملة صحفية وإعلامية ضد أسامة هيكل

شُنت حملة إعلامية تشمل انتقادات وهجوم لاذع تطال وزير الدولة لشؤون الإعلام المصري أسامة هيكل، بعد تصريحات قال فيها إن “60 أو 65 % من المجتمع، لا يقرأون الصحف ولا يشاهدون التلفزيون”

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المصدر : الجزيرة مباشر