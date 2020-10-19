10:55

من برنامج: المسائية شاهد: متابعة لآخر تطورات فيروس كورونا حول العالم

تخطى عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد حول العالم حاجز 40 مليونا، بينما تجاوز عدد الوفيات مليونا و115 ألف شخص.

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المصدر : الجزيرة مباشر