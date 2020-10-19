17:20

من برنامج: المسائية أول رحلة مباشرة من تل أبيب إلى المنامة

حطت طائرة الخطوط الجوية الإسرائيلية “العال” في مطار البحرين، وعلى متنها وفد أمريكي إسرائيلي في أول رحلة طيران مباشرة بين إسرائيل والبحرين.

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المصدر : الجزيرة مباشر