17:15

من برنامج: المسائية مصر.. غضب وسخرية بسبب مجلس الشيوخ والنواب (فيديو)

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي بمصر حالة من الغضب، بعد إعلان الأسماء التي عيّنها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في مجلس الشيوخ وفقا لقانون يسمح له بتعيين ثلث الأعضاء.

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المصدر : الجزيرة مباشر