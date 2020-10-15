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من برنامج: المسائية

مصر.. غضب وسخرية بسبب مجلس الشيوخ والنواب (فيديو)

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي بمصر حالة من الغضب، بعد إعلان الأسماء التي عيّنها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في مجلس الشيوخ وفقا لقانون يسمح له بتعيين ثلث الأعضاء.
15/10/2020
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المسائية

انطلاق ملتقى الحوار السياسي الليبي في تونس (فيديو)

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تصدر هاشتاغ مستقبل وطن قائمة الأعلى تداولا في مصر

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المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من حلقات برنامج:
المسائية

انطلاق ملتقى الحوار السياسي الليبي في تونس (فيديو)

16:42

فايزر تكشف نتائج تجاربها على لقاح كورونا

25:15

بايدن يسمي فريق استشاريين للمساعدة في مكافحة كورونا

10:54

تصدر هاشتاغ مستقبل وطن قائمة الأعلى تداولا في مصر

08:00
شاهد المزيد
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