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من برنامج: المسائية

العفو الدولية تطالب بإطلاق سراح نشطاء مصريين (فيديو)

طالبت منظمة العفو الدولية، بإطلاق سراح نشطاء مصريين تم اعتقالهم العام الماضي على خلفية دعوة للاحتجاج يوم 20 سبتمبر الماضي.
15/10/2020
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المسائية

انطلاق ملتقى الحوار السياسي الليبي في تونس (فيديو)

16:42

فايزر تكشف نتائج تجاربها على لقاح كورونا

25:15

بايدن يسمي فريق استشاريين للمساعدة في مكافحة كورونا

10:54

تصدر هاشتاغ مستقبل وطن قائمة الأعلى تداولا في مصر

08:00
شاهد المزيد
المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من حلقات برنامج:
المسائية

انطلاق ملتقى الحوار السياسي الليبي في تونس (فيديو)

16:42

فايزر تكشف نتائج تجاربها على لقاح كورونا

25:15

بايدن يسمي فريق استشاريين للمساعدة في مكافحة كورونا

10:54

تصدر هاشتاغ مستقبل وطن قائمة الأعلى تداولا في مصر

08:00
شاهد المزيد
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