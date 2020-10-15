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08:45
من برنامج:
المسائية
العفو الدولية تطالب بإطلاق سراح نشطاء مصريين (فيديو)
طالبت منظمة العفو الدولية، بإطلاق سراح نشطاء مصريين تم اعتقالهم العام الماضي على خلفية دعوة للاحتجاج يوم 20 سبتمبر الماضي.
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15/10/2020
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المصدر : الجزيرة مباشر
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