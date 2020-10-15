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من برنامج: المسائية العفو الدولية تطالب بإطلاق سراح نشطاء مصريين (فيديو)

طالبت منظمة العفو الدولية، بإطلاق سراح نشطاء مصريين تم اعتقالهم العام الماضي على خلفية دعوة للاحتجاج يوم 20 سبتمبر الماضي.

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المصدر : الجزيرة مباشر