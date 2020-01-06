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من برنامج: المسائية

التطورات الناجمة عن مقتل قاسم سليماني (فيديو)

استضافت حلقة المسائية المحلل السياسي مروان قبلان، للحديث عن التطورات الناجمة عن مقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس الإيراني في كل من إيران والولايات المتحدة، كما تناول تصريحات بايدن ومهاجمته لترامب بعد مقتل سليماني، والتحذير من الرد الإيراني المؤكد.
6/1/2020
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المصدر : الجزيرة مباشر
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