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من برنامج: المسائية شاهد: اغتيال قاسم سليماني في الصحافة العالمية

استضافت حلقة المسائية "الجمعة"، الكاتبة الصحفية نادية أبو المجد، للحديث عن أبرز ما تناولته الصحافة العالمية بشأن عملية اغتيال قاسم سليماني قائد فيلق القدس الإيراني، والذي سيطر على عناوين وأعمدة الرأي في الصحف العالمية.

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المصدر : الجزيرة مباشر