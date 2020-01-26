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من برنامج: المسائية

يزيد صايغ: الدور الاقتصادي للجيش المصري (فيديو)

استضافت حلقة المسائية "السبت"، يزيد صايغ الباحث الرئيسي بمركز كارنغي للشرق الأوسط، للحديث عن الدور الاقتصادي للجيش المصري وامتداداته في مؤسسات الدولة واتساعه بشكل ملحوظ خاصة منذ تولي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
26/1/2020
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المصدر : الجزيرة مباشر
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