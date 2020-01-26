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من برنامج: المسائية ثورة 25 يناير.. ذكرى أم فكرة؟

استضافت حلقة المسائية "السبت" عددا من الشباب للحديث عن ذكرى التاسعة لثورة 25 يناير المصرية، وهل ثورة 25 يناير ذكرى لحلم راود الكثيرين قبل أن يستيقظوا على كابوس، أم فكرة نابضة وحية تتجدد حتى وإن خفتت حينا أو انزوت أحيانا أخرى؟

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المصدر : الجزيرة مباشر