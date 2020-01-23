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من برنامج: المسائية اتفاق على تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة (فيديو)

استضافت المسائية حلقة "الأربعاء"، الكاتب والمحلل السياسي يوسف دياب، للحديث عن الاتفاق الذي تم لتشكيل الحكومة الجديدة في لبنان وتوزيع مقاعدها، وهل ستعيد التشكيلة الجديدة اللبنانيين المحتجين إلى منازلهم؟.

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المصدر : الجزيرة مباشر