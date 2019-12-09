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من برنامج: المسائية سد النهضة: مباحثات مجددا في واشنطن (فيديو)

تناولت حلقة اليوم الإثنين من (المسائية) انطلاقة جولة جديدة من اجتماعات وزراء خارجية وري مصر والسودان وإثيوبيا في الولايات المتحدة الأمريكية.

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المصدر : الجزيرة مباشر