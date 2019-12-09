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07:18
من برنامج:
المسائية
سد النهضة: مباحثات مجددا في واشنطن (فيديو)
تناولت حلقة اليوم الإثنين من (المسائية) انطلاقة جولة جديدة من اجتماعات وزراء خارجية وري مصر والسودان وإثيوبيا في الولايات المتحدة الأمريكية.
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9/12/2019
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المصدر : الجزيرة مباشر
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17:55
اختتام جولة المحادثات الليبية بتونس
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