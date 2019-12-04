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من برنامج: المسائية السوري ممدوح العيسي.. حافظ على التراث رغم النزوح (فيديو)

ممدوح العيسى بن إبراهيم، من أهالي سكان ريف حلب الجنوبي، كان من بين السوريين الذين أجبرتهم الحرب على النزوح الداخلي.

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المصدر : الجزيرة مباشر