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من برنامج: المسائية

السوري ممدوح العيسي.. حافظ على التراث رغم النزوح (فيديو)

ممدوح العيسى بن إبراهيم، من أهالي سكان ريف حلب الجنوبي، كان من بين السوريين الذين أجبرتهم الحرب على النزوح الداخلي.
4/12/2019
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المسائية
(الجزيرة)

فيروس كورونا يواصل حصاده لأطباء مصر

06:10
(الجزيرة)

انتخابات الرئاسة الامريكية: ترمب يغرد خارج السرب

29:13
(الجزيرة)

الإعلان عن ثاني لقاح يثبت فاعليته ضد فيروس كورونا

17:55
(الجزيرة)

اختتام جولة المحادثات الليبية بتونس

20:40
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المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من حلقات برنامج:
المسائية
(الجزيرة)

فيروس كورونا يواصل حصاده لأطباء مصر

06:10
(الجزيرة)

انتخابات الرئاسة الامريكية: ترمب يغرد خارج السرب

29:13
(الجزيرة)

الإعلان عن ثاني لقاح يثبت فاعليته ضد فيروس كورونا

17:55
(الجزيرة)

اختتام جولة المحادثات الليبية بتونس

20:40
شاهد المزيد
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