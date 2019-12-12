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من برنامج: المسائية

شاهد: إقبال على سوق الملابس المستعملة في موريتانيا

تشهد موريتانيا منذ فترة ظاهرة الاتجار في الملابس المستعملة، ويقبل الموريتانيون على هذه الملابس التي يشيع استعمالها في مختلف الشرائح والفئات الاجتماعية.
12/12/2019
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المصدر : الجزيرة مباشر
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المسائية
(الجزيرة)

فيروس كورونا يواصل حصاده لأطباء مصر

06:10
(الجزيرة)

انتخابات الرئاسة الامريكية: ترمب يغرد خارج السرب

29:13
(الجزيرة)

الإعلان عن ثاني لقاح يثبت فاعليته ضد فيروس كورونا

17:55
(الجزيرة)

اختتام جولة المحادثات الليبية بتونس

20:40
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