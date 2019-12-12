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من برنامج: المسائية شاهد: إقبال على سوق الملابس المستعملة في موريتانيا

تشهد موريتانيا منذ فترة ظاهرة الاتجار في الملابس المستعملة، ويقبل الموريتانيون على هذه الملابس التي يشيع استعمالها في مختلف الشرائح والفئات الاجتماعية.

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المصدر : الجزيرة مباشر