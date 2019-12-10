1:10:55

من برنامج: المسائية كيف ساهم الفن في تحقيق مطالب معتصمي السودان (فيديو)

ناقشت حلقة خاصة من العاصمة السودانية الخرطوم على شاشة الجزيرة مباشر دور الفن في التعبير عن صوت الشارع وتحقيق مطالب المعتصمين.

اقرأ المزيد

المصدر : الجزيرة مباشر