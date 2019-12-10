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1:10:55

من برنامج: المسائية

كيف ساهم الفن في تحقيق مطالب معتصمي السودان (فيديو)

ناقشت حلقة خاصة من العاصمة السودانية الخرطوم على شاشة الجزيرة مباشر دور الفن في التعبير عن صوت الشارع وتحقيق مطالب المعتصمين.
10/12/2019
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المصدر : الجزيرة مباشر
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(الجزيرة)

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06:10
(الجزيرة)

انتخابات الرئاسة الامريكية: ترمب يغرد خارج السرب

29:13
(الجزيرة)

الإعلان عن ثاني لقاح يثبت فاعليته ضد فيروس كورونا

17:55
(الجزيرة)

اختتام جولة المحادثات الليبية بتونس

20:40
شاهد المزيد
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