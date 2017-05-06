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من برنامج: المسائية أسامة حمدان: حماس لم تعترف بإسرائيل.. وفلسطين من البحر إلى النهر أرض عربية

تصريحات حمدان جاءت ردا على تصريحات للرئيس الفلسطيني خلال لقائه الرئيس الأمريكي قال فيها إن الخيار الاستراتيجي للفلسطينيين هو سلام على أساس حدود 1967.

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المصدر : الجزيرة مباشر