37:38

من برنامج: المسائية جدل واسع بعد موافقة البرلمان على تعديل قانون السلطة القضائية بمصر

تشهد الدوائر القضائية في مصر جدلا كبيرا بعد موافقة البرلمان على تعديل قانون السلطة القضائية في البلاد.

اقرأ المزيد

المصدر : الجزيرة مباشر