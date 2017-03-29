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37:38
من برنامج:
المسائية
جدل واسع بعد موافقة البرلمان على تعديل قانون السلطة القضائية بمصر
تشهد الدوائر القضائية في مصر جدلا كبيرا بعد موافقة البرلمان على تعديل قانون السلطة القضائية في البلاد.
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28/3/2017
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المصدر : الجزيرة مباشر
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