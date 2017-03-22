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من برنامج: المسائية

ما دستورية محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية في مصر؟

استضافت النافذة المسائية على قناة الجزيرة مباشر الثلاثاء المحامي المصري منتصر الزيات للحديث عن المحاكمات العسكرية للمدنيين في مصر ومدى قانونيتها ودستوريتها.    
21/3/2017
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المصدر : الجزيرة مباشر
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