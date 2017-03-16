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من برنامج: المسائية الأمن المصري يصنف المعتقلين بين متعاطف و إثاري

تناولت النافذة المسائية على قناة الجزيرة مباشر الأربعاء 15 مارس آذار 2017 عدة ملفات في الشأن المصري منها ما كشفت عنه الجريدة الرسمية بتصنيف الأمن المصري للمعتقلين بين متعاطف مع الإخوان أو "إثاري" أي مثير للقلق.

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المصدر : الجزيرة مباشر