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28:52
من برنامج:
المسائية
السيسي يستنفر الغرب ضد ليبيا
قال المحلل السياسي الليبي “د.أسامة كعبار” إن السيسي يحاول أن يثير حفيظة أوربا بإشارته إلى ليبيا
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31/1/2017
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المصدر : الجزيرة مباشر
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