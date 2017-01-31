28:52

من برنامج: المسائية السيسي يستنفر الغرب ضد ليبيا

قال المحلل السياسي الليبي “د.أسامة كعبار” إن السيسي يحاول أن يثير حفيظة أوربا بإشارته إلى ليبيا

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المصدر : الجزيرة مباشر