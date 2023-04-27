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مدة الفيديو 04 minutes 02 seconds
04:02
ديوان السودان
السودان.. هدوء حذر والحياة تعود جزئيا للأسواق
تشهد العاصمة السودانية الخرطوم هدوءًا حذرًا سمح بالكشف عن آثار المعارك العنيفة التي شهدتها بعض الأحياء بين قوات الجيش والدعم السريع، وشهدت بعض المناطق تدميرًا كليًا.
27/4/2023
المصدر : الجزيرة مباشر