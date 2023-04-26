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ديوان السودان منصة “تيك توك” متنفس السودانيين في الحرب

يواصل مدونو الفيديو السودانيون على منصة (تيك توك) تفاعلهم مع مجريات الحرب في بلادهم من خلال مقاطع مصورة تعكس في كثير من الأحيان الأوضاع الإنسانية بسبب المعارك الدائرة.

المصدر : الجزيرة مباشر