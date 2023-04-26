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مدة الفيديو 01 minutes 49 seconds
01:49
ديوان السودان
منصة “تيك توك” متنفس السودانيين في الحرب
يواصل مدونو الفيديو السودانيون على منصة (تيك توك) تفاعلهم مع مجريات الحرب في بلادهم من خلال مقاطع مصورة تعكس في كثير من الأحيان الأوضاع الإنسانية بسبب المعارك الدائرة.
26/4/2023
المصدر : الجزيرة مباشر