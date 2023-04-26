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مدة الفيديو 04 minutes 12 seconds
04:12
ديوان السودان
قتلى وجرحى إثر غارة جوية على منطقة الكلاكلة جنوبي الخرطوم
تداولت منصات التواصل السودانية صورا تُظهر آثار قصف جوي في منطقة الكلاكلة جنوبي الخرطوم، قُتل فيه رب أسرة وأصيبت زوجته بجروح خطيرة إثر سقوط قذيفة على منزلهما.
26/4/2023
المصدر : الجزيرة مباشر