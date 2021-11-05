قال مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى السودان إن محادثات أثمرت عن خطوط عريضة لاتفاق محتمل على عودة إلى تقاسم السلطة بين العسكريين والمدنيين، يشمل إعادة رئيس الحكومة المنحلة عبد الله حمدوك إلى منصبه.
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واشنطن تحث الجيش السوداني على وقف تعطيل شبكة الإنترنت
تتواصل الاحتجاجات الرافضة لقرارات قائد الجيش عبد الفتاح البرهان في جميع أنحاء السودان، كما حثت الخارجية الأمريكية الجيش السوداني على وقف تعطيل شبكة الإنترنت وإلغاء حالة الطوارئ.
5/11/2021-|آخر تحديث: 5/11/202102:56 PM (مكة المكرمة)
المصدر : الجزيرة مباشر
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