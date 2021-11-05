Skip links

انتقل الى المحتوى
البث الحي
03:14
من برنامج: ديوان السودان

واشنطن تحث الجيش السوداني على وقف تعطيل شبكة الإنترنت

تتواصل الاحتجاجات الرافضة لقرارات قائد الجيش عبد الفتاح البرهان في جميع أنحاء السودان، كما حثت الخارجية الأمريكية الجيش السوداني على وقف تعطيل شبكة الإنترنت وإلغاء حالة الطوارئ.
5/11/2021-|آخر تحديث: 5/11/202102:56 PM (مكة المكرمة)
المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من حلقات برنامج:
ديوان السودان

السودان.. اتفاق مرتقب يتضمن عودة حمدوك وإطلاق سراح المعتقلين

مدة الفيديو 27 minutes 49 seconds

جيفري فيلتمان: البرهان وداعموه خطفوا وخانوا تطلعات الشعب السوداني

مدة الفيديو 09 minutes 01 seconds

فيلتمان يعرب عن قلقه بشأن المسار الديمقراطي في السودان

مدة الفيديو 45 minutes 22 seconds

أمريكا ترفض استمرار الاستيلاء على السلطة في السودان

مدة الفيديو 05 minutes 19 seconds
شاهد المزيد
المزيد من حلقات برنامج:
ديوان السودان

السودان.. اتفاق مرتقب يتضمن عودة حمدوك وإطلاق سراح المعتقلين

مدة الفيديو 27 minutes 49 seconds

جيفري فيلتمان: البرهان وداعموه خطفوا وخانوا تطلعات الشعب السوداني

مدة الفيديو 09 minutes 01 seconds

فيلتمان يعرب عن قلقه بشأن المسار الديمقراطي في السودان

مدة الفيديو 45 minutes 22 seconds

أمريكا ترفض استمرار الاستيلاء على السلطة في السودان

مدة الفيديو 05 minutes 19 seconds
شاهد المزيد

حول هذه القصة

السودان.. الإفراج عن وزراء بحكومة حمدوك والكشف عن ملامح تسوية سياسة مرتقبة

قال مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى السودان إن محادثات أثمرت عن خطوط عريضة لاتفاق محتمل على عودة إلى تقاسم السلطة بين العسكريين والمدنيين، يشمل إعادة رئيس الحكومة المنحلة عبد الله حمدوك إلى منصبه.

Published On 5/11/2021
من برنامج: ديوان السودان

جيفري فيلتمان: البرهان وداعموه خطفوا وخانوا تطلعات الشعب السوداني

دعا المبعوث الأمريكي للقرن الأفريقي جيفري فيلتمان قائد الجيش السوداني الفريق عبد الفتاح البرهان لإتخاذ خطوات لإعادة الحكومة المدنية، مشيرا إلى أن البرهان والعسكريين الذين يدعونه خطفوا وخانوا تطلعاته.

من برنامج: المسائية

فيلتمان يعرب عن قلقه بشأن المسار الديمقراطي في السودان

دعا المبعوث الأمريكي الخاص للقرن الأفريقي جيفري فيلتمان، قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان إلى اتخاذ خطوات لإعادة الحكومة المدنية وإطلاق سراح المعتقلين.

المزيد من البرامج

انقسام رواد التواصل في لبنان بشأن موقف قرداحي من الاستقالة

السلطات التونسية تصدر مذكرة اعتقال دولية بحق المرزوقي

تفاعل واسع مع بيان المجلس الأعلى للقضاء في تونس

تونس.. اختصار التدابير الاستثنائية دون تحديد سقف زمني

الأكثر قراءة

المشري للجزيرة مباشر: إجراء الانتخابات بالشروط الحالية قد تؤدي لحرب أهلية (فيديو)

مصادر للجزيرة مباشر: إعلان مجلس سيادة جديد في السودان خلال ساعات

رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان

تزايد حالات “الصداع” تزامنا مع جائحة كورونا.. إليك الأسباب وطرق العلاج (فيديو)

مقالات

الفقه الإسلامي والمسح على الجوارب