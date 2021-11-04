كانت التوقعات تشير إلى احتمال نجاة الثورة السودانية من موجة الثورات المضادة، لكونها قامت بالأساس ضد حكم البشير المصنف “إسلاميا”
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جيفري فيلتمان: البرهان وداعموه خطفوا وخانوا تطلعات الشعب السوداني
دعا المبعوث الأمريكي للقرن الأفريقي جيفري فيلتمان قائد الجيش السوداني الفريق عبد الفتاح البرهان لإتخاذ خطوات لإعادة الحكومة المدنية، مشيرا إلى أن البرهان والعسكريين الذين يدعونه خطفوا وخانوا تطلعاته.
4/11/2021-|آخر تحديث: 4/11/202107:47 PM (مكة المكرمة)
المصدر : الجزيرة مباشر
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