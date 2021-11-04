جيفري فيلتمان: البرهان وداعموه خطفوا وخانوا تطلعات الشعب السوداني

قال الممثل الخاص للأمم المتحدة في السودان فولكر بيرتس في إفادة لوسائل إعلام محلية اليوم الأربعاء “يبدو أن هناك بوادر لحل الأزمة السياسية أصبحت شبه نهائية” بينما تمسك رئيس وزراء الحكومة المنحلة بشروطه.