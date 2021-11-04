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من برنامج: ديوان السودان

جيفري فيلتمان: البرهان وداعموه خطفوا وخانوا تطلعات الشعب السوداني

دعا المبعوث الأمريكي للقرن الأفريقي جيفري فيلتمان قائد الجيش السوداني الفريق عبد الفتاح البرهان لإتخاذ خطوات لإعادة الحكومة المدنية، مشيرا إلى أن البرهان والعسكريين الذين يدعونه خطفوا وخانوا تطلعاته.
4/11/2021-|آخر تحديث: 4/11/202107:47 PM (مكة المكرمة)
المصدر : الجزيرة مباشر
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مدة الفيديو 45 minutes 22 seconds

أمريكا ترفض استمرار الاستيلاء على السلطة في السودان

مدة الفيديو 05 minutes 19 seconds

السودان.. كيف ترى المفاوضات الجارية بين الجيش والمدنيين؟

مدة الفيديو 01 hours 46 minutes 43 seconds

عبد الله حمدوك: إطلاق سراح المعتقلين شرط العودة للحوار

مدة الفيديو 48 minutes 50 seconds
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أنباء عن حل وشيك.. ترقب لنتائج المشاورات بين فرقاء السودان وحمدوك يتمسك بشروطه

قال الممثل الخاص للأمم المتحدة في السودان فولكر بيرتس في إفادة لوسائل إعلام محلية اليوم الأربعاء “يبدو أن هناك بوادر لحل الأزمة السياسية أصبحت شبه نهائية” بينما تمسك رئيس وزراء الحكومة المنحلة بشروطه.

Published On 3/11/2021
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قال رئيس الحكومة السودانية المنحلة عبد الله حمدوك إن إطلاق سراح وزراء حكومته المعتقلين وعودة حكومته لمباشرة كامل أعمالها يشكلان “مدخلًا لحل الأزمة” بعد إجراءات اتخذها قائد الجيش بحل مؤسسات الحكومة.

Published On 2/11/2021
من برنامج: المسائية

تطورات الأوضاع في السودان

قال قائد الجيش السوداني الفريق عبد الفتاح البرهان إن الحكومة الجديدة سيتم إعلانها قريبا، كما أعلن رئيس المجلس الأعلى لنظارات البجا فتح مواني البحر الأحمر والطرق المؤدية لشرق السودان جزئيا لمدة شهر.

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