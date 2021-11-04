أمريكا ترفض استمرار الاستيلاء على السلطة في السودان

قالت وكالة “بلومبيرغ” الأمريكية إن هناك بوادر لتوصل طرفي الصراع السياسي في السودان إلى اتفاق جديد لتقاسم السلطة، في ظل ضغوط دولية على العسكريين للعودة إلى ما قبل 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.