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من برنامج: ديوان السودان

أمريكا ترفض استمرار الاستيلاء على السلطة في السودان

قالت الخارجية الأمريكية إن الولايات المتحدة لن تقبل مع المجتمع الدولي استمرار الاستيلاء العسكري على السلطة في السودان، وإنها تواصلت مع الجيش السوداني ونقلت رسالة واضحة لضرورة العودة للحكم المدني.
4/11/2021-|آخر تحديث: 4/11/202107:56 PM (مكة المكرمة)
المصدر : الجزيرة مباشر
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فيلتمان يعرب عن قلقه بشأن المسار الديمقراطي في السودان

مدة الفيديو 45 minutes 22 seconds

السودان.. كيف ترى المفاوضات الجارية بين الجيش والمدنيين؟

مدة الفيديو 01 hours 46 minutes 43 seconds

عبد الله حمدوك: إطلاق سراح المعتقلين شرط العودة للحوار

مدة الفيديو 48 minutes 50 seconds
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حول هذه القصة

من برنامج: بعد منتصف الليل

السودان.. كيف ترى المفاوضات الجارية بين الجيش والمدنيين؟

قالت وكالة “بلومبيرغ” الأمريكية إن هناك بوادر لتوصل طرفي الصراع السياسي في السودان إلى اتفاق جديد لتقاسم السلطة، في ظل ضغوط دولية على العسكريين للعودة إلى ما قبل 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي(يمين) ورئيس المجلس العسكري السوداني عبد الفتاح البرهان(يسار)

وول ستريت جورنال: البرهان التقى السيسي سرا قبل يوم من “الانقلاب” في السودان

قالت صحيفة (وول ستريت جورنال) الأمريكية “إن قائد الجيش السوداني الفريق عبد الفتاح البرهان التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال زيارة سرية للقاهرة، قبل يوم من الانقلاب العسكري في السودان”.

Published On 4/11/2021
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