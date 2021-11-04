دعا بيان أمريكي بريطاني سعودي إماراتي مشترك صدر ،مساء أمس الأربعاء، إلى العودة الكاملة والفورية للحكومة والمؤسسات الانتقالية بقيادة مدنية.
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أمريكا ترفض استمرار الاستيلاء على السلطة في السودان
قالت الخارجية الأمريكية إن الولايات المتحدة لن تقبل مع المجتمع الدولي استمرار الاستيلاء العسكري على السلطة في السودان، وإنها تواصلت مع الجيش السوداني ونقلت رسالة واضحة لضرورة العودة للحكم المدني.
4/11/2021-|آخر تحديث: 4/11/202107:56 PM (مكة المكرمة)
المصدر : الجزيرة مباشر
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