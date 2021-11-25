تفاعل واسع مع التطورات السياسية في السودان

عاش السودان أزمة سياسية دامت لمدة 28 يوما، بدأت في 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، عندما اعتقلت وحدات من الجيش مسؤولين حكوميين ووزراء، على رأسهم رئيس الوزراء عبد الله حمدوك.