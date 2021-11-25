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من برنامج: ديوان السودان

تفاعل واسع مع التطورات السياسية في السودان

تفاعل مستخدمو مواقع التواصل مع اجتماع مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، والداعي لإجراء تحقيق في احداث يومي 13 و17 من نوفمبر الجاري بغرض الوصول إلى المتسببين في حالات القتل والإصابات.
24/11/2021
المصدر : الجزيرة مباشر
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مدة الفيديو 01 hours 07 minutes 38 seconds

السودان.. مجلس السيادة يدعو للتحقيق في قتل المتظاهرين

مدة الفيديو 01 hours 05 minutes 35 seconds

كيف ترى اتفاق البرهان وحمدوك؟ وهل يلبي مطالب الثورة أم ينقلب عليها؟

مدة الفيديو 01 hours 53 minutes 59 seconds

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