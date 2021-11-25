رحبت جامعة الدول العربية بالإعلان السياسي الذي تم توقيعه في الخرطوم بين الفريق عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي والدكتور عبد الله حمدوك رئيس مجلس الوزراء لاحتواء الأزمة في السودان.
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تفاعل واسع مع التطورات السياسية في السودان
تفاعل مستخدمو مواقع التواصل مع اجتماع مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، والداعي لإجراء تحقيق في احداث يومي 13 و17 من نوفمبر الجاري بغرض الوصول إلى المتسببين في حالات القتل والإصابات.
24/11/2021
المصدر : الجزيرة مباشر
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