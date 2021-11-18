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من برنامج: ديوان السودان

السودان.. مظاهرات مليونية 17 نوفمبر

أعلنت السلطات السودانية إغلاق 4 جسور بالخرطوم قبل ساعات من انطلاق مظاهرات حاشدة ودعت لها تنسيقيات لجان المقاومة للمطالبة بعودة حكومة حمدوك، ورفضا لقرارات قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان.
17/11/2021
المصدر : الجزيرة مباشر
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حول هذه القصة

انطلاق “مليونية 17 نوفمبر”.. السودان يغلق الجسور ومبعوثة أمريكية تلتقي حمدوك

أعلنت السلطات السودانية إغلاق 4 جسور بالخرطوم، تزمنا مع انطلاق مظاهرات حاشدة تطالب بالحكم المدني، في حين بحثت مبعوثة أمريكية مع رئيس الوزراء في الحكومة المنحلة “سبل استعادة الانتقال الديمقراطي”.

Published On 17/11/2021
السودان 17 نوفمبر

لحظة بلحظة: تطورات الأوضاع في السودان

أكدت مصادر طبية سودانية للجزيرة مباشر مقتل 8 مدنيين على الأقل جراء فض قوات الأمن بالقوة مظاهرات رافضة لقرارات قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان في 25 اكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

Published On 17/11/2021
من برنامج: المسائية

السودان.. جبهة وطنية لاستعادة السلطة المدنية

عقدت قوى سياسية سودانية من بينها الحرية والتغيير المجلس المركزي والميثاق الوطني اجتماعا في الخرطوم اتفقوا خلاله على تكوين جبهة وطنية لاستعادة السلطة المدنية، وحملت الانقلابيين أحداث عنف 13 نوفمبر.

من برنامج: ديوان السودان

ناشطون يطالبون بإخلاء سبيل مدير مكتب الجزيرة في السودان

جدد ناشطون على مواقع التواصل مطالبتهم بإخلاء سبيل مدير مكتب الجزيرة في السودان المسلمي الكباشي، بعد أن نقلته السلطات السودانية إلى السجن رغم صدور أمر من النيابة العامة بإخلاء سبيله.

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