أعلنت السلطات السودانية إغلاق 4 جسور بالخرطوم، تزمنا مع انطلاق مظاهرات حاشدة تطالب بالحكم المدني، في حين بحثت مبعوثة أمريكية مع رئيس الوزراء في الحكومة المنحلة “سبل استعادة الانتقال الديمقراطي”.
05:10
السودان.. مظاهرات مليونية 17 نوفمبر
أعلنت السلطات السودانية إغلاق 4 جسور بالخرطوم قبل ساعات من انطلاق مظاهرات حاشدة ودعت لها تنسيقيات لجان المقاومة للمطالبة بعودة حكومة حمدوك، ورفضا لقرارات قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان.
17/11/2021
المصدر : الجزيرة مباشر
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