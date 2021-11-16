تصدر الأكاديمي هنود أبيا كدوف المرشحين لرئاسة الحكومة السودانية المقبلة، والتي تعهد مجلس السيادة الجديد بتشكيلها بعد معلومات بأن رئيس وزراء الحكومة المنحلة عبد الله حمدوك لن يشكل الحكومة الجديدة.
04:26
اسم هنود أبيا كدوف يتصدر مواقع التواصل السودانية
تردد اسم هنود أبيا كدوف بين حسابات مواقع التواصل السودانية بعدما كشفت مصادر سودانية للجزيرة بأنه يتصدر المرشحين لرئاسة الحكومة المقبلة، والتي تعهد مجلس السيادة الجديد بتكوينها خلال أيام.
16/11/2021
المصدر : الجزيرة مباشر
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