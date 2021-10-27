Skip links

انتقل الى المحتوى
البث الحي
04:30
من برنامج: ديوان السودان

مواقع التواصل السودانية تتفاعل مع تصريحات البرهان

تعهد قائد الجيش السوداني الفريق عبد الفتاح البرهان بتحقيق انتقال سياسي وتشكيل حكومة كفاءات تمثل كل السودانيين، ووصف الإجراءات التي أعلنها بأنها “تصحيح لمسار الثورة”.
27/10/2021-|آخر تحديث: 27/10/202111:04 PM (مكة المكرمة)
المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من حلقات برنامج:
ديوان السودان

قرارات البرهان.. هل هي خارطة طريق لحل الأزمة في السودان

مدة الفيديو 01 hours 44 minutes 50 seconds

قرارات البرهان في السودان انقلاب أم تصحيح مسار للثورة؟

مدة الفيديو 01 hours 39 minutes 33 seconds

ردود فعل عالمية على تطورات الأحداث في السودان

مدة الفيديو 24 minutes 44 seconds

تصريحات البرهان بشأن حمدوك تثير جدل المدونين

مدة الفيديو 05 minutes 29 seconds
شاهد المزيد
المزيد من حلقات برنامج:
ديوان السودان

قرارات البرهان.. هل هي خارطة طريق لحل الأزمة في السودان

مدة الفيديو 01 hours 44 minutes 50 seconds

قرارات البرهان في السودان انقلاب أم تصحيح مسار للثورة؟

مدة الفيديو 01 hours 39 minutes 33 seconds

ردود فعل عالمية على تطورات الأحداث في السودان

مدة الفيديو 24 minutes 44 seconds

تصريحات البرهان بشأن حمدوك تثير جدل المدونين

مدة الفيديو 05 minutes 29 seconds
شاهد المزيد

حول هذه القصة

قرارات البرهان.. الاتحاد الأفريقي يعلق عضوية السودان والبنك الدولي يوقف المساعدات

أعلن البنك الدولي اليوم الأربعاء تعليق مساعدته للسودان بعد قرارات رئيس الجيش عبدالفتاح البرهان والتي خرجت على إثرها احتجاجات شعبية واعتبرها كثيرون “انقلابًا عسكريًا” أطاح بالحكومة المدنية.

Published On 27/10/2021
من برنامج: المسائية

السودان.. البرهان يؤكد عدم السماح بأية محاولة انقلابية

أكد رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، خلال استقباله المبعوث الأمريكي الخاص للقرن الأفريقي جيفري فيلتمان، عدم السماح بأية محاولة انقلابية تعرقل عملية الانتقال الديمقراطي في البلاد.

من برنامج: بعد منتصف الليل

بعد منتصف الليل.. تطورات المشهد السوداني وتداعياته

أعلن القائد الأعلى للقوات المسلحة في السودان عبد الفتاح البرهان حالة الطوارئ في البلاد وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين وإعفاء الولاة وتعليق العمل ببعض بنود الوثيقة الدستورية.

المزيد من البرامج

قرارات البرهان.. هل هي خارطة طريق لحل الأزمة في السودان

قرارات البرهان في السودان انقلاب أم تصحيح مسار للثورة؟

ردود فعل عالمية على تطورات الأحداث في السودان

أم مقدسية تحمي قبر ابنها من التجريف

الأكثر قراءة

تفاعل لافت مع صورة لرئيس وزراء باكستان هبط من طائرة حافي القدمين.. ما القصة؟

مقالات

سفراء بايدن العشرة

وفاة القاضي أحمد الشاذلي الذي حكم بمصرية تيران وصنافير ورفض إسقاط الجنسية عن مرسي

أثار الجدل.. وزير داخلية فرنسا: نعتزم إغلاق 7 مساجد وجمعيات بحلول نهاية 2021