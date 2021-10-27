أعلن البنك الدولي اليوم الأربعاء تعليق مساعدته للسودان بعد قرارات رئيس الجيش عبدالفتاح البرهان والتي خرجت على إثرها احتجاجات شعبية واعتبرها كثيرون “انقلابًا عسكريًا” أطاح بالحكومة المدنية.
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مواقع التواصل السودانية تتفاعل مع تصريحات البرهان
تعهد قائد الجيش السوداني الفريق عبد الفتاح البرهان بتحقيق انتقال سياسي وتشكيل حكومة كفاءات تمثل كل السودانيين، ووصف الإجراءات التي أعلنها بأنها “تصحيح لمسار الثورة”.
27/10/2021-|آخر تحديث: 27/10/202111:04 PM (مكة المكرمة)
المصدر : الجزيرة مباشر
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