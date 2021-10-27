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من برنامج: ديوان السودان

تصريحات البرهان بشأن حمدوك تثير جدل المدونين

أكدت مصادر من عائلة رئيس الحكومة المنحلة عبد الله حمدوك، أنه عاد إلى مقر اقامته، وجاءت هذه التطورات بعد تصريحات قائد الجيش السوداني الفريق البرهان بأن حمدوك في ضيافته، ما أثار جدلا واسعا بين المدونين.
27/10/2021
المصدر : الجزيرة مباشر
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أعلن البنك الدولي اليوم الأربعاء تعليق مساعدته للسودان بعد قرارات رئيس الجيش عبدالفتاح البرهان والتي خرجت على إثرها احتجاجات شعبية واعتبرها كثيرون “انقلابًا عسكريًا” أطاح بالحكومة المدنية.

Published On 27/10/2021
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