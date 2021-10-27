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من برنامج: ديوان السودان تصريحات البرهان بشأن حمدوك تثير جدل المدونين

أكدت مصادر من عائلة رئيس الحكومة المنحلة عبد الله حمدوك، أنه عاد إلى مقر اقامته، وجاءت هذه التطورات بعد تصريحات قائد الجيش السوداني الفريق البرهان بأن حمدوك في ضيافته، ما أثار جدلا واسعا بين المدونين.

المصدر : الجزيرة مباشر