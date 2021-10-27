السودان.. تجدد المظاهرات رفضا لقرارات البرهان

تصدر وسم لا للانقلاب العسكري مواقع التواصل السودانية عقب الإعلان عن “استيلاء عسكري” على الحكومة الانتقالية في السودان واعتقال عدد من المسؤولين والوزراء على رأسهم رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك.