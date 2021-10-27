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من برنامج: ديوان السودان

السودان.. تجدد المظاهرات رفضا لقرارات البرهان

تجددت المظاهرات في العاصمة السودانية الخرطوم ومدن أخرى تعبيرا عن رفضهم قرارات عبد الفتاح البرهان، وردد المحتجون شعارات طالبوا فيها بالعودة للوثيقة الدستورية ومسار الانتقال الديمقراطي.
27/10/2021
المصدر : الجزيرة مباشر
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مدة الفيديو 01 hours 44 minutes 50 seconds

قرارات البرهان في السودان انقلاب أم تصحيح مسار للثورة؟

مدة الفيديو 01 hours 39 minutes 33 seconds

ردود فعل عالمية على تطورات الأحداث في السودان

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قرارات البرهان.. الاتحاد الأفريقي يعلق عضوية السودان والبنك الدولي يوقف المساعدات

أعلن البنك الدولي اليوم الأربعاء تعليق مساعدته للسودان بعد قرارات رئيس الجيش عبدالفتاح البرهان والتي خرجت على إثرها احتجاجات شعبية واعتبرها كثيرون “انقلابًا عسكريًا” أطاح بالحكومة المدنية.

Published On 27/10/2021
من برنامج: ديوان السودان

وسم “لا للانقلاب العسكري” يتصدر مواقع التواصل السودانية

تصدر وسم لا للانقلاب العسكري مواقع التواصل السودانية عقب الإعلان عن “استيلاء عسكري” على الحكومة الانتقالية في السودان واعتقال عدد من المسؤولين والوزراء على رأسهم رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك.

من برنامج: ديوان السودان

السودان.. مظاهرات للمطالبة بتسليم السلطة للمدنيين

يواصل تجمع المهنيين السودانيين وقوى الحرية والتغيير في السودان (مجموعة المجلس المركزي) وقوى سياسية أخرى الحشد لمظاهرات دعوا لها يوم الخميس للمطالبة بنقل السلطة للمدنيين.

من برنامج: بعد منتصف الليل

السودان.. كيف ستتطور الأوضاع مع المظاهرات المطالبة بالحكم المدني؟

خرجت مظاهرات في السودان تطالب بتأسيس حكم مدني واستكمال إرساء المؤسسات الدستورية، وسط دعوات لإنهاء التوتر بين المكونين المدني والعسكري في السلطة الانتقالية.

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