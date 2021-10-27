أعلن البنك الدولي اليوم الأربعاء تعليق مساعدته للسودان بعد قرارات رئيس الجيش عبدالفتاح البرهان والتي خرجت على إثرها احتجاجات شعبية واعتبرها كثيرون “انقلابًا عسكريًا” أطاح بالحكومة المدنية.
05:15
السودان.. تجدد المظاهرات رفضا لقرارات البرهان
تجددت المظاهرات في العاصمة السودانية الخرطوم ومدن أخرى تعبيرا عن رفضهم قرارات عبد الفتاح البرهان، وردد المحتجون شعارات طالبوا فيها بالعودة للوثيقة الدستورية ومسار الانتقال الديمقراطي.
27/10/2021
المصدر : الجزيرة مباشر
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