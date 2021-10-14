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من برنامج: ديوان السودان السودان.. جهاز المخابرات العامة ينفي منع أي مسؤولين من السفر

جددت قرارات منع السفر الشكوك بشأن اتساع رقعة الخلاف بين المكونين العسكري والمدني في السلطة الانتقالية بالسودان، بعد أن نفى جهاز المخابرات العامة في السودان منع أي مسؤولين في الدولة من السفر.

المصدر : الجزيرة مباشر