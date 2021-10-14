دعا رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم الحكم الانتقالي في السودان فولكر بيرتس لخفض التصعيد بين مختلف المكونات السياسية بالخرطوم، وشدد على ضرورة التركيز على القضايا الخلافية التي لم تنجز عبر وضع خريطة طريق.
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من برنامج: ديوان السودان
السودان.. جهاز المخابرات العامة ينفي منع أي مسؤولين من السفر
جددت قرارات منع السفر الشكوك بشأن اتساع رقعة الخلاف بين المكونين العسكري والمدني في السلطة الانتقالية بالسودان، بعد أن نفى جهاز المخابرات العامة في السودان منع أي مسؤولين في الدولة من السفر.
14/10/2021-|آخر تحديث: 14/10/202111:55 PM (مكة المكرمة)
المصدر : الجزيرة مباشر
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