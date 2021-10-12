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04:15

من برنامج: ديوان السودان

دعوة البرهان لحل الحكومة السودانية تثير جدلا على مواقع التواصل

أثارت دعوة رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان إلى حل الحكومة الحالية للتوصل إلى توافق وطني، جدلا واسعا بين نشطاء مواقع التواصل في السودان.
12/10/2021
المصدر : الجزيرة مباشر
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حول هذه القصة

من برنامج: المسائية

السودان.. البرهان يدعو لحل الحكومة وتوسيع قاعدة المشاركة

قال رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان، إنه لا حل للازمة الراهنة إلا بحل الحكومة الحالية وتوسيع قاعدة المشاركة في الحكم، مؤكدا أن القوات المسلحة ستحمي الفترة الانتقالية.

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قال إبراهيم الشيخ، وزير الصناعة السوداني وعضو تحالف قوى الحرية والتغيير في السودان، إن من “فض اعتصام القيادة العامة هم جنود البرهان”، وذلك في إشارة إلى ضلوع الفريق أول عبد الفتاح البرهان.

7/10/2021

رئيس حزب الأمة القومي: قرارات “إزالة التمكين” ليست معصومة والبرهان تعهد بتسليم السلطة للمدنيين (فيديو)

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