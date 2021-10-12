قال رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان، إنه لا حل للازمة الراهنة إلا بحل الحكومة الحالية وتوسيع قاعدة المشاركة في الحكم، مؤكدا أن القوات المسلحة ستحمي الفترة الانتقالية.
04:15
من برنامج: ديوان السودان
دعوة البرهان لحل الحكومة السودانية تثير جدلا على مواقع التواصل
أثارت دعوة رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان إلى حل الحكومة الحالية للتوصل إلى توافق وطني، جدلا واسعا بين نشطاء مواقع التواصل في السودان.
12/10/2021
المصدر : الجزيرة مباشر
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