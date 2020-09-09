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من برنامج: ديوان السودان

السودان يطلق نداء دوليا لإغاثة المتضررين من السيول والفيضانات

أطلقت بعثة السودان الدائمة لدى الأمم المتحدة في جنيف نداء عاجلا للمنظمات الدولية لإغاثة المتضررين من السيول والفيضانات في البلاد.
9/9/2020
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المصدر : الجزيرة مباشر
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البرهان: رفع العقوبات عن السودان ليس بمعزل عن التطبيع مع إسرائيل

11:30

تداعيات اتفاق التطبيع بين السودان وإسرائيل

40:43

انقسام محلي وخارجي إزاء تطبيع السودان وإسرائيل

50:45
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