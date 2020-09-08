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19:50
من برنامج:
ديوان السودان
تعرض مناطق جديدة في الخرطوم لأضرار فيضان النيل
دمرت فيضانات نهر النيل وفروعه الرئيسة في السودان بلدات جديدة في ولاية الخرطوم والجزيرة ونهر النيل والشمالية وسنار.
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8/9/2020
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المصدر : الجزيرة مباشر
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