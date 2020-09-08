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22:16

من برنامج: ديوان السودان

السلطات السودانية تعلن البلاد منطقة كوارث طبيعية

تستمر معاناة الشعب السوداني جراء الفيضانات والتي غمرت 16 ولاية سودانية، وارتفع عدد الوفيات بسبب الفيضانات إلى 100 شخص، فيما أصيب 46 شخصا أخرون.
8/9/2020
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المصدر : الجزيرة مباشر
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12:37

البرهان: رفع العقوبات عن السودان ليس بمعزل عن التطبيع مع إسرائيل

11:30

تداعيات اتفاق التطبيع بين السودان وإسرائيل

40:43

انقسام محلي وخارجي إزاء تطبيع السودان وإسرائيل

50:45
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