البث الحي
23:58

من برنامج: ديوان السودان

السودان: فيضانات تجتاح ولايتي الخرطوم والنيل الأزرق

أدى هطل أمطار غزيرة في ولاية الخرطوم بالسودان إلى اجتياح السيول عددا من القرى والبلدات، كما أدى انهيار سد بولاية النيل الأزرق لمحاصرة مئات الأسر.
4/8/2020
المزيد من حلقات برنامج:
ديوان السودان

مسؤول سوداني: المصريون ليس لهم حق تاريخي أو قانوني في حلايب (فيديو)

12:37

البرهان: رفع العقوبات عن السودان ليس بمعزل عن التطبيع مع إسرائيل

11:30

تداعيات اتفاق التطبيع بين السودان وإسرائيل

40:43

انقسام محلي وخارجي إزاء تطبيع السودان وإسرائيل

50:45
شاهد المزيد
المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من حلقات برنامج:
ديوان السودان

مسؤول سوداني: المصريون ليس لهم حق تاريخي أو قانوني في حلايب (فيديو)

12:37

البرهان: رفع العقوبات عن السودان ليس بمعزل عن التطبيع مع إسرائيل

11:30

تداعيات اتفاق التطبيع بين السودان وإسرائيل

40:43

انقسام محلي وخارجي إزاء تطبيع السودان وإسرائيل

50:45
شاهد المزيد
المزيد من البرامج

تصاعد الغضب في العالم الإسلامي بسبب الرسوم المسيئة للنبي محمد

شاهد: تفاعل السوريين مع حديث بشار عن عودة اللاجئين

شاهد: فوز بايدن يواصل إثارة تفاعل المدونين

شاهد: ناشطو مواقع التواصل يتفاعلون مع وفاة صائب عريقات

الأكثر قراءة

دراسة استخباراتية إسرائيلية تحذر من قوة تركيا.. ماذا قالت؟

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (وكالة الأناضول)

نتنياهو ينعى والد "مدون" سعودي طرده فلسطينيون من الأقصى‎ (فيديو)

رئيس الوزراء الإسرائيلي تقدم بالعزاء إلى المدون السعودي محمد سعود في وفاة والده (تويتر)

بسبب نفيه حدوث تزوير.. ترمب يقيل أكبر مسؤول عن الأمن الإلكتروني

دونالد ترمب يصافح كريس كريبس مدير وكالة الأمن السيبراني (رويترز)

"فايزر" تبدأ توزيع لقاح كورونا في 4 ولايات أمريكية

أعلنت شركتا "فايزر" الأمريكية، و"بيونتيك" الألمانية، توصلهما إلى لقاح مضاد لفيروس كورونا (غيتي)