23:58

من برنامج: ديوان السودان السودان: فيضانات تجتاح ولايتي الخرطوم والنيل الأزرق

أدى هطل أمطار غزيرة في ولاية الخرطوم بالسودان إلى اجتياح السيول عددا من القرى والبلدات، كما أدى انهيار سد بولاية النيل الأزرق لمحاصرة مئات الأسر.

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المصدر : الجزيرة مباشر