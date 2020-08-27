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46:10
من برنامج:
ديوان السودان
السودان تستبعد الاعتراف بإسرائيل قبل انتخابات 2022
وصل مايك بومبيو إلى الخرطوم في أول زيارة لوزير خارجية أمريكي إلى السودان منذ 15 عاما، وذلك في إطار جولة إقليمية تهدف إلى إقناع دول أخرى بتطبيع علاقاتها مع إسرائيل.
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27/8/2020
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المصدر : الجزيرة مباشر
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