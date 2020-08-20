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من برنامج: ديوان السودان

إقالة المتحدث باسم الخارجية السودانية بسبب التطبيع مع إسرائيل

أقالت وزارة الخارجية السودانية الناطق الرسمي باسمها حيدر بدوي صادق بسبب إعلان تأييده تطبيع العلاقات مع إسرائيل، وعينته مديرا لإدارة التخطيط فيها.
20/8/2020
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المصدر : الجزيرة مباشر
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12:37

البرهان: رفع العقوبات عن السودان ليس بمعزل عن التطبيع مع إسرائيل

11:30

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