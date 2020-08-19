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من برنامج: ديوان السودان

الخارجية السودانية: أمر العلاقات مع إسرائيل لم تتم مناقشته

نفت وزارة الخارجية السودانية تصريحات المتحدث الرسمي باسمها حيدر بدوي صادق، حول سعي السودان لإقامة علاقات مع إسرائيل.
19/8/2020
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مسؤول سوداني: المصريون ليس لهم حق تاريخي أو قانوني في حلايب (فيديو)

12:37

البرهان: رفع العقوبات عن السودان ليس بمعزل عن التطبيع مع إسرائيل

11:30

تداعيات اتفاق التطبيع بين السودان وإسرائيل

40:43

انقسام محلي وخارجي إزاء تطبيع السودان وإسرائيل

50:45
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المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من حلقات برنامج:
ديوان السودان

مسؤول سوداني: المصريون ليس لهم حق تاريخي أو قانوني في حلايب (فيديو)

12:37

البرهان: رفع العقوبات عن السودان ليس بمعزل عن التطبيع مع إسرائيل

11:30

تداعيات اتفاق التطبيع بين السودان وإسرائيل

40:43

انقسام محلي وخارجي إزاء تطبيع السودان وإسرائيل

50:45
شاهد المزيد
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