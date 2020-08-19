من برنامج: ديوان السودان الخارجية السودانية: أمر العلاقات مع إسرائيل لم تتم مناقشته

نفت وزارة الخارجية السودانية تصريحات المتحدث الرسمي باسمها حيدر بدوي صادق، حول سعي السودان لإقامة علاقات مع إسرائيل.

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المصدر : الجزيرة مباشر