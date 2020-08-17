search
البث الحي
play
سياسة
اقتصاد
تحقق
مقالات
فيديو
مدونات
المزيد
تبديل القائمة
تقارير
رياضة
منوعات
حديث الصورة
00F95269-E928-49D0-8DDF-94C1F5A46C58
07:10
من برنامج:
ديوان السودان
التطبيع مع إسرائيل: السودان على خطى الإمارات قبل نهاية العام
كشف وزير الاستخبارات الإسرائيلي إيلي كوهين النقاب عن أن إسرائيل والسودان على وشك توقيع اتفاقية سلام بينهما.
اقرأ المزيد
17/8/2020
facebook
twitter
whatsapp
المزيد من حلقات برنامج:
ديوان السودان
مسؤول سوداني: المصريون ليس لهم حق تاريخي أو قانوني في حلايب (فيديو)
play
12:37
البرهان: رفع العقوبات عن السودان ليس بمعزل عن التطبيع مع إسرائيل
play
11:30
تداعيات اتفاق التطبيع بين السودان وإسرائيل
play
40:43
انقسام محلي وخارجي إزاء تطبيع السودان وإسرائيل
play
50:45
شاهد المزيد
المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من حلقات برنامج:
ديوان السودان
مسؤول سوداني: المصريون ليس لهم حق تاريخي أو قانوني في حلايب (فيديو)
play
12:37
البرهان: رفع العقوبات عن السودان ليس بمعزل عن التطبيع مع إسرائيل
play
11:30
تداعيات اتفاق التطبيع بين السودان وإسرائيل
play
40:43
انقسام محلي وخارجي إزاء تطبيع السودان وإسرائيل
play
50:45
شاهد المزيد
المزيد من البرامج
تصاعد الغضب في العالم الإسلامي بسبب الرسوم المسيئة للنبي محمد
شاهد: تفاعل السوريين مع حديث بشار عن عودة اللاجئين
شاهد: فوز بايدن يواصل إثارة تفاعل المدونين
شاهد: ناشطو مواقع التواصل يتفاعلون مع وفاة صائب عريقات
الأكثر قراءة
نتنياهو ينعى والد "مدون" سعودي طرده فلسطينيون من الأقصى (فيديو)
دراسة استخباراتية إسرائيلية تحذر من قوة تركيا.. ماذا قالت؟
القره داغي يرد على ترحيب إسرائيل ببيان هيئة كبار العلماء السعودية
حملة لحذف تطبيق "مسلم برو" لاستخدامه في التجسس على المسلمين من الجيش الأمريكي