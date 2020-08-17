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من برنامج: ديوان السودان التطبيع مع إسرائيل: السودان على خطى الإمارات قبل نهاية العام

كشف وزير الاستخبارات الإسرائيلي إيلي كوهين النقاب عن أن إسرائيل والسودان على وشك توقيع اتفاقية سلام بينهما.

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المصدر : الجزيرة مباشر