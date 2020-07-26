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من برنامج: ديوان السودان تجمع المهنيين السودانيين ينسحب من هياكل قوى الحرية والتغيير

أعلن تجمع المهنيين السودانيين انسحابه من هياكل تحالف قوى الحرية والتغيير، وسحب الاعتراف بكل الهياكل القائمة للتحالف، وعلى رأسها المجلس المركزي للحرية والتغيير.

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المصدر : الجزيرة مباشر