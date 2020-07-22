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18:04
من برنامج:
ديوان السودان
السودان: بدء محاكمة البشير المتهم بالانقلاب على حكومة منتخبة
بدأت في الخرطوم محاكمة الرئيس السوداني السابق فيما يعتبر سابقة في العالم العربي حيث سيحاكم بتهمة الانقلاب على حكومة الصادق المهدي المنتخبة عام 1989.
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22/7/2020
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المصدر : الجزيرة مباشر
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