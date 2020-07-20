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12:35

من برنامج: ديوان السودان

مفوضية الحدود السودانية: حلايب وشلاتين منطقة سودانية خالصة

قال رئيس المفوضية القومية للحدود السودانية، معاذ أحمد تنقو، إن مثلث حلايب وشلاتين، المتنازع عليه مع مصر، منطقة سودانية 100 بالمئة وليس هناك أي شك في ذلك.
20/7/2020
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المصدر : الجزيرة مباشر
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البرهان: رفع العقوبات عن السودان ليس بمعزل عن التطبيع مع إسرائيل

11:30

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