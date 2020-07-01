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من برنامج: ديوان السودان مظاهرات بالخرطوم تطالب بتصحيح مسار الثورة

فرقت قوات من الجيش السوداني بالعصي والهراوى مجموعات من المتظاهرين في الناحية الشمالية من شارع المطار في الاتجاه المؤدي للقيادة العامة للجيش والتي شهدت الاعتصام الذي أطاح بالبشير.

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المصدر : الجزيرة مباشر