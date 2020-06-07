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11:03

من برنامج: ديوان السودان

طائرة ركاب إسرائيلية تعبر المجال الجوي السوداني (فيديو)

أكد موقع “فلايت رادار 24” الخاص بتتبع حركة الملاحة الجوية أن الطائرة أقلعت من العاصمة الأرجنتينية بوينس آيريس وهبطت في مطار بن غوريون، بعد عبور المجال الجوي السوداني.
7/6/2020
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المصدر : الجزيرة مباشر
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