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من برنامج: ديوان السودان عبد الله حمدوك: لا تراجع عن تحقيق العدالة (فيديو)

شدد رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك في الذكرى الأولى لمجزرة فض اعتصام محيط قيادة الجيش على أن تحقيق العدالة والقصاص أمر لا مناص منه، وخطوة لا تراجع عنها.

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المصدر : الجزيرة مباشر