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من برنامج: ديوان السودان

اعتقال سودانيين متجهين للعمل مرتزقة مع حفتر في ليبيا

أعلنت السلطات السودانية، اعتقال 122 سودانيا كانوا في طريقهم إلى ليبيا للعمل مرتزقة، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السودانية الرسمية “سونا”.
29/6/2020
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المصدر : الجزيرة مباشر
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12:37

البرهان: رفع العقوبات عن السودان ليس بمعزل عن التطبيع مع إسرائيل

11:30

تداعيات اتفاق التطبيع بين السودان وإسرائيل

40:43

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50:45
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