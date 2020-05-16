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من برنامج: ديوان السودان وزير المالية السوداني: عائدات اللحوم تذهب للجيش (فيديو)

قال وزير المالية السوداني إبراهيم البدوي، إن عائدات اللحوم التي تصدر للسعودية لا تدخل في خزينة الدولة ويستلمها الجيش بينما عائدات الطيران المدني تستلمها شركة في سويسرا.

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المصدر : الجزيرة مباشر